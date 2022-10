Alex Sandro assume jogo "especial" contra o Benfica e avisa: «Único resultado que importa é a vitória»

Depois da derrota em Turim, a Juventus visita o Estádio da Luz esta terça-feira (20 horas) com apenas um objetivo em mente: vencer. Já se sabia à partida, até porque só assim se manteria na corrida pelo apuramento para os oitavos-de-final da Champions, mas na antevisão à partida o lateral esquerdo Alex Sandro reforçou essa ideia."Este jogo tem um grande valor porque sabemos que o único resultado que importa é a vitória. Estamos aqui para fazer um grande jogo. Estamos num momento de grande crescimento. Este é o momento em que sabemos que não podemos falhar. Vamos tentar dar sempre o nosso melhor no dia do jogo. Nada muda em comparação com os outros jogos. O mais importante é treinar, dar o nosso melhor. Amanhã vai ser assim", comentou o brasileiro, antigo jogador do FC Porto.Lembrando precisamente o seu passado nos dragões, o canhoto assume esperar um duelo complicado. "Esperamos derrotar o Benfica. Estão a jogar bem, têm jogadores importantes, joguei com algum deles quando estava no FC Porto. Tenho a certeza que será difícil. Tenho a certeza que vamos fazer um ótimo jogo. Já conhecemos melhor a qualidade do Benfica. Conhecemos os jogadores que podem fazer a diferença. Vamos estar mais preparados do que na primeira partida", frisou."Jogar contra o Benfica foi sempre especial para mim. Vim jogar sempre aqui pelo FC Porto. Amanhã vai ser diferente. É um adversário forte. Requer o melhor de todos os jogadores. Para mim, pessoalmente, é uma grande oportunidade de voltar aqui e fazer um grande jogo", apontou.O brasileiro abordou ainda a possibilidade de atuar como terceiro central no esquema de Massimiliano Allegri. "Sinto-me muito bem neste papel. Estarei à disposição em qualquer papel para ajudar a equipa. Não é muito diferente porque estou sempre à esquerda e sinto-me bem".A fechar, uma garantia: "O único pensamento é a vitória. Viemos cá para vencer".