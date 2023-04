Alex Sandro: «É sempre bom regressar a Portugal, é um lugar onde me sinto em casa»

Alex Sandro, que está de regresso na Juventus após recuperar de lesão muscular na coxa direita, fez esta quarta-feira a antevisão jogo com o Sporting, a contar para a 2.ª mão dos 'quartos' da Liga Europa, que se disputa amanhã em Alvalade, a partir das 20 horas. O ex-defesa do FC Porto mostrou-se feliz por regressar a Portugal e diz esperar um jogo intenso."Regressar a Portugal é sempre bom para mim, sinto-me sempre à vontade. É um lugar onde me sinto em casa. O primeiro jogo foi muito intenso e muito bom entre as duas equipas. Certamente que este será mais intenso", começou por referir o lateral-esquerdo, em conferência de imprensa."O Sporting fez um ótimo jogo [em Turim]. Jogar aqui é sempre bom, porque os adeptos [do Sporting] querem sempre fazer a festa. Vai ser bonito por isso. Conhecendo um pouco da equipa, tenho a certeza que vão querer ganhar desde início. Vamos ter de estar preparados para a intensidade do jogo.""Não penso apenas no meu futuro, mas em toda a equipa. Esta prova é o nosso objetivo e irei fazer o melhor para ajudar a equipa e os meus colegas. Quanto ao futuro não penso em mim, mas sobretudo na equipa.""Sinto-me bem, estas semanas de treino fizeram-me bem. Estamos todos muito safisfeitos com o comportamento da equipa. Se tiver oportunidade de jogar amanhã farei o meu melhor e certamente que todos os jogadores farão o mesmo."Serão sempre bem-vindos, venham eles ou não, mas agora só pensamos no jogo de amanhã. Depois pensaremos nesses 15 pontos", terminou."O que devemos fazer é ganhar o jogo. Temos continuado a trablahar nestes meses, temos trabalhdo bem. Há uma margem de crescimento na equipa e temos de fazer tudo para ganharmos", concluiu.