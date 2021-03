Alex Sandro revela maior erro da Juventus diante do FC Porto e fala sobre Cristiano Ronaldo

Titular em ambos os jogos, Alex Sandro analisou esta sexta-feira a eliminatória diante do FC Porto para a Liga dos Campeões, numa análise na qual detetou o principal erro cometido pela Juventus e que levaria ao adeus da turma italiana à Liga milionária.





"Estamos desiludidos com a eliminação e o nosso maior erro foi a forma como abordámos o jogo. Mesmo na primeira mão começámos mal, tanto na primeira como na segunda parte. É precisamente nesses momentos, onde o jogo parece fácil, que temos de melhorar. Podes sofrer golos aí mesmo quando não parece perigoso e isso pode levar a derrotas. Temos de pensar que todas as bolas são importantes e todas as ações podem mudar o jogo e a época. Nesse sentido temos de melhorar", assumiu o brasileiro, que à Sky Italia falou ainda do estado de espírito de Cristiano Ronaldo."Depois do jogo o Cristiano Ronaldo estava triste como todos. Queríamos muito seguir em frente e ele estava desanimado como todos, mas hoje já treinou bem. Quer dar tudo, porque sabe que ainda há muito para ganhar esta temporada", frisou o defesa, que deixou uma garantia para o que aí vem."Vamos tentar dar o nosso melhor e vamos trabalhar para ganhar todos os jogos. Tem sido o nosso objetivo desde o início da época e a nossa mentalidade não mudou. Temos sempre o foco em vencer a Liga. Ainda há muitos jogos pela frente e temos de os ganhar, isto para lá de vencer a Taça", concluiu.