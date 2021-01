Alex Sandro testa positivo à Covid-19

A Juventus comunicou esta segunda-feira que o lateral brasileiro Alex Sandro testou positivo à Covid-19.





Jogador do elenco principal testa positivo para a COVID-19 https://t.co/pbNcgH77l2 pic.twitter.com/lxSCZOsmIK — JuventusFC (@juventusfcpt) January 4, 2021

"A Juventus anuncia que, após o aparecimento de alguns sintomas ligeiros, foi providenciado um teste ao jogador Alex Sandro, que revelou que resultado positivo à Covid-19. O jogador já foi isolado e o clube está em contacto com as Autoridades de Saúde para definir uma implementação eficaz dos protocolos necessários para permitir as atividades de treino e competição da equipa", pode ler-se em nota emitida no site oficial da Vecchia Signora.Recorde-se que Alex Sandro esteve ontem em campo no triunfo (4-1) da Juventus sobre a Udinese.