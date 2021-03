Allegri: «A jogar com o Ronaldo o Mandzukic correu mais num ano do que em toda a carreira»

Massimiliano Allegri era o treinador da Juventus quando Cristiano Ronaldo se juntou aos bianconeri e confessou-se, numa entrevista à Sky Sport Italia, impressionado com o português.





"O Ronaldo é humano e pode errar, mas poucos podem 'abanar' um defesa e lançar-se para o golo como ele", explicou o técnico intaliano, que se encontra desempregado."A força do Cristiano está na sua mente, que está programada para ganhar. Ele ganhou conquistou Bolas de Ouro, a Liga dos Campeões, tantos títulos, e continua a dar o melhor de si, com uma nova motivação a cada dia", prosseguiu."É natural que os que jogam a seu lado entendam que o espaço que ele deixa tem de ser preenchido. Pobre Mandzukic, ao jogar com o Cristiano Ronaldo correu mais num ano do que na carreira toda... Adoro o Mandzukic, é um jogador fantástico", contou.Mas quando desafiado a escolher entre Ronaldo e Messi, Allegri foi um tanto ou quanto enigmático. "São dois jogadores diferentes. Diria que um é grande e o outro é melhor."