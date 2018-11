Allegri aponta Barcelona como favorito à vitória na Champions

O treinador da Juventus, Massimiliano Allegri, considerou o Barcelona favorito à vitória na Liga dos Campeões esta temporada. "Este ano o favorito à vitória na Champions é o Barcelona mas nós estamos no top 4", garantiu o técnico italiano, na conferência de imprensa de antevisão ao jogo de sábado, frente ao Cagliari.



Mario Mandzukic e Sami Khedira estão de regresso às opções de Allegri, que não pode contar com o defesa Chiellini e o médio Bernardeschi. Intocáveis no onze estão, pelas palavras do técnico, Cristiano Ronaldo e João Cancelo.



"No meio-campo, amanhã, Pjanic e Matuidi vão jogar. Na defesa, João Cancelo e Bonucci. No ataque, Ronaldo será titular e terei de escolher entre Dybala, Mandzukic e Douglas Costa. Na baliza estará Szczesny", confirmou Allegri. "Temos de ganhar e de nos focar mais na Serie A. Na Champions a concentração acontece automaticamente, porque não são muitas partidas e são todas muito duras", reconheceu.