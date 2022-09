Allegri: «Depois do 2-1 o jogo acabou e estivemos em risco de sofrer o 3-1 e o 4-1»

Massimialiano Allegri lamentou a segunda derrota consecutiva da Juventus na fase de grupos da Liga dos Campeões, frente ao Benfica (1-2), um resultado que dificulta as possibilidades da 'Vecchia Signora' em sonhar com o apuramento para a próxima fase da prova milionária.

Em declarações à 'Sky Sport Italia' no final do encontro em Turim, o treinador da Juve sublinhou a boa entrada da equipa frente às águias, realçando as oportunidades que os seus jogadores criaram sobretudo nos primeiros 20 minutos, mas lamentando a forte queda na após o penálti convertido por João Mário já no final do primeiro tempo.

"Estivemos bem nos primeiros 20 minutos, tivemos oportunidades para fazer o 2-0 mas depois começámos a recuar. O penálti, já no final da primeira parte, cortou-nos mentalmente as pernas. Estes momentos fazem parte do futebol, a única coisa que podemos fazer agora é aceitar o resultado, trabalhar e continuar em frente", começou por dizer, assumindo não sentir ter o seu lugar à frente da equipa em risco: "Não sinto que esteja em risco. Estes momentos fazem parte do futebol. É a primeira vez que perdemos dois jogos consecutivos na Liga dos Campeões. O futebol é difícil de explicar, a única coisa que eu posso dizer é que depois do 2-1 o jogo acabou e estivemos em risco de sofrer o 3-1 e o 4-1."

E prosseguiu: "Já disse à equipa que estes momentos acontecem no futebol, precisamos de sair desta situação como equipa e com responsabilidade. Temos um jogo importante frente ao Monza para o campeonato e só depois disso é que voltaremos a pensar nos jogos europeus. [O apuramento] Será certamente complicado, mas ainda não está tudo perdido."