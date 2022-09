Allegri destaca: «Schmidt conferiu muita agressividade»

Apesar de ser um clube com “uma história importante na Europa”, Massimiliano Allegri defende que os encarnados ganharam outro fôlego com o técnico alemão. “O Benfica está a habituado a disputar estes jogos. Tem grandes jogadores e agora Roger Schmidt deu à equipa muita agressividade, com 11 vitórias seguidas”, analisou o treinador da Juventus, recusando que o embate de hoje seja “decisivo”, mas sim “muito importante”.

Do ponto de vista anímico, Allegri confessa que a sua equipa não vive o melhor momento, já que não ganha há três jogos. Por isso, o italiano, de 55 anos, explicou que a Juventus está “a recuperar energias” e apelou à união. “Precisamos de um ambiente um pouco mais próximo e mais positivo nos momentos de dificuldade. Se pensarmos que a equipa pode entrar em campo e vencer todos os jogos por 3-0, é um erro. Estamos a trabalhar para melhorar alguns aspetos, mas precisamos da ajuda de todos”, salientou, antes de lembrar “que os resultados aparecem quando se joga em equipa”.

O treinador dos bianconeri também fez questão de recordar que, para além das ausências [ver apoio], vários jogadores têm pouca experiência na competição, caso do central Bremer. “É muito bom, mas nunca jogou na Champions. Precisamos de continuidade”, frisou, depois de ter deixado elogios ao ponta-de-lança Vlahovic. “Está entre os três melhores avançados do Mundo, com Haaland e Mbappé. Contudo, precisa de ganhar experiência a nível internacional”, apontou Allegri, que, por outro lado, poderá contar com o recuperado (e experiente nestas andanças) Di María.

Alex Sandro, Rabiot e Locatelli de fora

O técnico da Juventus confirmou na antevisão do encontro com as águias que a sua equipa terá três ausências. “O Alex Sandro teve um problema nos adutores. Vamos ver se joga contra o Monza [domingo]. Rabiot e Locatelli também estão fora”, admitiu, antes de responder às questões dos jornalistas. Quanto ao guarda-redes Szczesny, que também tem estado afastado por lesão, continuava em dúvida e dependente de uma reavaliação dos médicos.