Allegri diz ter sido pontapeado "por alguém do Inter" na final da Taça de Itália

Massimiliano Allegri, treinador da Juventus, contou que foi pontapeado "por alguém do Inter" durante a final da Taça de Itália.O treinador dos bianconeri, que perderam o troféu no prolongamento, foi expulso e no final explicou porquê."Alguém do Inter passou por mim e deu-me um pontapé. Fiquei furioso e quase de imediato o árbitro expulsou-me", contou Allegri.De qualquer forma, o treinador não deixou de dar os parabéns aos nerazzurri. "Descobrir o que aconteceu não vai mudar nada. Temos de felicitar o Inter pela vitória. Não ganhámos um único troféu esta época e temos de guardar a nossa raiva para a próxima temporada, onde teremos de voltar a vencer."