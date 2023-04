Allegri elogia Chermiti: «O avançado centro deles surpreendeu-me bastante»

Massimiliano Allegri fez esta quarta-feira a antevisão ao duelo entre Sporting e Juventus, em Alvalade, a contar para a 2.ª mão dos 'quartos' da Liga Europa. Os italianos partem com um golo de vantagem, fruto do triunfo (1-0) em Turim, mas o técnico dos bianconeri rejeitou jogar à defesa para segurar vantagem mínima na eliminatória."O Sporting é uma equipa muito bem organizada, tem jogadores com boa técnica. O avançado centro (Chermiti) surpreendeu-me bastante no jogo da 1.ª mão, esteve muito bem. Temos de encarar o jogo com frieza. Quando se está nos quartos-de-final da Liga Europa o objetivo tem de ser ir à final. O Sporting eliminou o Arsenal, equipa da Premier League. É uma equipa muito bem organizada, mas nesta altura é normal encontrar equipas deste nível", referiu Allegri na conferência de imprensa."Jogar para defender seria muito complicado. Mas claro que temos de defender bem, melhor do que fizemos na 1ª mão", acrescentou o técnico, que pediu "muita paciência" à sua equipa num estádio que terá lotação esgotada."Derrota frente ao Benfica? Sabemos que jogar contra os portugueses é muito difícil. É preciso muita paciência quando têm a bola, ainda por cima num estádio como este. Temos de criar impacto no desenrolar do jogo", apontou.