Allegri em busca de mais uma final

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Massimiliano Allegri já é um dos treinadores com mais Taças de Itália conquistadas – venceu quatro (todas pela Juventus e em anos seguidos), tantas como o sueco Sven-Goran Eriksson e Roberto Mancini – e procura hoje chegar a mais uma decisão no Olímpico de Roma. A Juve levou a melhor na primeira mão em Florença, por 1-0, e está em vantagem, mas o técnico afasta a pressão, recusando mesmo a ideia de que um triunfo na prova poderá salvar uma época muito difícil da vecchia signora. "A Taça de Itália é assim: se a ganhas não conta para nada, se a perdes falhaste o objetivo", lembrou Allegri, antes de sublinhar: "A partida de amanhã [hoje] não vai mudar a nossa temporada, mas poderá permitir-nos jogar uma final. Na Juve estamos sempre sob pressão, temos de nos habituar e conviver com isso. Mas temos de pensar em acabar nos quatro primeiros [na Serie A]. O próximo ano será seguramente melhor."