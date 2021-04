Allegri favorito para a Juventus com Pirlo na corda bamba

Andrea Pirlo está em risco de perder o lugar na Juventus devido à época abaixo das expectativas e os bianconeri já terão definido o principal alvo para a sua sucessão. De acordo com o ‘Tuttosport’, Massimiliano Allegri é o grande candidato a comandar a formação de Turim em 2021/22, mas existem outras opções, que passam por Zidane e Gattuso.





O diário transalpino aponta que Allegri é o nome que mais agrada ao presidente da Juve, Andrea Agnelli, e o facto de já ter orientado os bianconeri pode também ajudar à decisão. Ainda assim, o ‘Tuttosport’ recorda que o técnico não tem uma boa relação com os dirigentes Fabio Paratici (diretor desportivo) e Pavel Nedved (vice-presidente).Se o italiano, de 53 anos, recusar um possível convite da Juve, Zidane é tido como segunda opção, já que ainda não é certa a sua permanência no Real Madrid. Já Gattuso termina contrato com o Nápoles no final de junho. Porém, qualquer decisão da direção da Juventus só deve ser tomada após o fim desta época.