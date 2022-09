Allegri: «Jogo mais importante da Champions será em casa contra o Benfica»

Na terça-feira, a Juventus inicia a sua campanha na Liga dos Campeões com uma visita ao reduto do Paris SG, mas a julgar pelas palavras de Massimiliano Allegri... esse encontro está já perdido à partida. Pelo menos é isso que se pode entender pela forma como respondeu este sábado, após o duelo com a Fiorentina , quando questionado precisamente sobre as chances dos de Turim nesse embate."O Paris SG? Será um jogo muito bonito de se jogar, mas se queremos ser realistas, o jogo mais importante da Liga dos Campeões é em casa contra o Benfica", declarou o treinador italiano, que desta forma coloca o apuramento para os 'oitavos' numa luta direta com as águias.Esse jogo em casa com o Benfica disputa-se a 14 de setembro, pelas 20 horas.