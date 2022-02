Allegri não acredita que Juventus ainda possa ser campeã esta época: «Não gosto de sonhar...»

Massimiliano Allegri revelou esta quarta-feira que já não acredita que a Juventus se possa sagrar campeã italiana esta época, numa altura em que o clube de Turim segue no 4.º lugar da Serie A a novo pontos do líder Inter, que tem menos um jogo realizado."Depois da vitória em Verona a euforia voltou. O entusiasmo é bom, mas não se for demais. O nosso objetivo é terminar num dos primeiros quatro lugares no campeonato, assim como chegar o mais longo possível nas taças. Se querem sonhar, tudo bem, mas eu não gosto muito de o fazer. Neste momento, os três da frente [Inter, Milan e Nápoles] estão longe, já que o Inter está potencialmente a 11 pontos", frisou o técnico da Vecchia Signora na conferência de imprensa de antevisão ao encontro dos 'quartos' da Taça de Itália com o Sassuolo."Amanhã temos outros objetivo: chegar às meias-finais da Taça", garantiu Allegri, em declarações citadas pela 'Sky Sports Italia'.