Allegri reage à entrevista de Paulo Sousa a Record: «Falta de respeito»

Paulo Sousa deu quinta-feira uma entrevista a Record e entre os vários temas falou do Juventus-Sporting, que se realizou nesse dia e terminou com a vitória dos italianos por 1-0. O treinador da Salernitana considerou que o Sporting tem qualidade para passar às meias-finais da Liga Europa, tendo dado como exemplo o que aconteceu frente ao Arsenal . Já este sábado, Massimiliano Allegri reagiu a essas palavras."Eu ouço e respeito a opinião de todos. Já tenho muito que fazer ao analisar a minha equipa, não sei se posso dar conselhos aos outros. Acho que não foi muito simpático, é uma falta de respeito. Como se eu dissesse a outro treinador o que fazer e o que não fazer. Mas há treinadores muito bons que sabem gerir a sua equipa e as dos outros", disse o treinador da Juventus na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Sassuolo.Depois da derrota por 1-0 em Turim, o Sporting recebe a Juventus quinta-feira (20 de abril) às 20 horas em Alvalade.