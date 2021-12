Allegri sobre a Bola de Ouro: «Tecnicamente Messi é o melhor jogador do Mundo»

Massimiliano Allegri parece não ter ficado surpreendido por Lionel Messi ter ganho a Bola de Ouro, uma 'corrida' onde também estava Cristiano Ronaldo, que não participou na cerimónia de entrega do prémio da 'France Football' em Paris."Eles escolheram o Messi e podemos dizer que tecnicamente ele é o melhor jogador do Mundo. Mas não sei em que se basearam", explicou o treinador da Juventus depois do jogo com o Salernitana, que os bianconeri venceram, por 2-0.Cristiano Ronaldo foi treinado por Allegri durante uma temporada na Juventus, antes de o treinador ter sido despedido, em 2019. Quando o técnico voltou ao clube, a relação entre os dois aparentemente mudou.Há quem diga que esse foi um dos motivos da saída de Ronaldo de Turim no último verão. O português acabou por regressar ao Manchester United.