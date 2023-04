Allegri: «Temos de lutar pelo apuramento diante do Sporting até à última réstia de energia»

Depois da vitória sobre o Sporting, a meio da semana, a Juventus voltou aos maus resultados, ao perder por 1-0 diante da Sassuolo . Um resultado que, naturalmente, Massimiliano Allegri não desejava, isto numa partida na qual o técnico diz ter visto uma equipa que apenas reagiu após o golo de Gregoire Defrel."Não jogámos bem durante uma hora, depois reagimos com a chapada que levámos na cara com o golo. Era um jogo importante na tabela, mas acabou por ser a segunda derrota consecutiva na Serie A, ambas fora de casa. Temos de nos levantar, trabalhar no que fizemos mal e mudar a nossa abordagem aos jogos", começou por assumir o técnico da Vecchia Signora, ao DAZN.De olho no duelo de quinta-feira com o Sporting, agora em Alvalade, Allegri só tem um desejo: que a equipa lute até ao fim para assegurar o apuramento para as meias-finais da Liga Europa - tem vantagem de 1-0."Temos de encarar um jogo de cada vez. Há jogadores como o Federico Chiesa e o Paul Pogba que estão a volta à forma, enquanto outros jogaram mais e estão cansados. Não é uma desculpa. Foi melhor na fase final, mas tivemos de descansar o Chiesa e o Pogba. Vi melhorias deste último, mas ainda tem muito pela frente e não está pronto para jogar 90 minutos. Vamos tentar dar-lhe meia hora e ver como reage. Agora o que temos de fazer é acalmar, trabalhar duro e lutar pelo apuramento diante do Sporting até à última réstia de energia", desejou.