Andrea Pirlo convoca 22 jogadores para visita da Juventus ao Dragão

O treinador da Juventus, Andrea Pirlo, convocou esta terça-feira 22 jogadores, entre os quais o português Cristiano Ronaldo, para a visita de quarta-feira ao FC Porto, na primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões.

O central Leonardo Bonucci integra a comitiva 'bianconera' que viajou para o Porto, embora não possa dar o seu contributo, uma vez que no treino de hoje se ressentiu da lesão que o afastou que o afastou do último jogo, com o Nápoles, para a Liga italiana.

O argentino Paulo Dybala concluiu a recuperação à lesão no joelho esquerdo, contraída no mês passado, e também seguiu viagem com a equipa, mas, tal como o defesa, vai ficar de fora do embate com os dragões.

De regresso às opções do técnico Andrea Pirlo está o médio galês Aaron Ramsey, que falhou os últimos quatro jogos da Juventus, por lesão, enquanto o colombiano Juan Cuadrado e o brasileiro Arthur são 'cartas' fora do 'baralho' transalpino, por problemas físicos.

FC Porto e Juventus jogam na quarta-feira, a partir das 20:00, no Estádio do Dragão, no Porto, num encontro que será dirigido pelo espanhol Carlos del Cerro Grande.

Lista dos 22 convocados:

- Guarda-redes: Szczesny, Pinsoglio e Buffon.

- Defesas: Chiellini, De Ligt, Alex Sandro, Danilo, Bonucci, Demiral, Di Pardo e Frabotta.

- Médios: Ramsey, McKennie, Rabiot, Bentancur, Bernardeschi, Fagioli e Kulusevski.

- Avançados: Cristiano Ronaldo, Morata, Dybala e Chiesa.