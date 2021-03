Andrea Pirlo e o futuro de Cristiano Ronaldo: «Tem mais um ano de contrato»

Andrea Pirlo voltou a ser questionado sobre o futuro de Cristiano Ronaldo e o treinador Juventus nem quer ouvir falar da saída do craque português.





"Ele tem um ano de contrato e estamos felizes que possa continuar a jogar connosco. Não pensámos se na próxima época o vamos utilizar de forma diferente, estamos focados apenas nesta temporada. Já marcou muitos golos e é indiscutível", atirou o treinador, na antevisão do jogo de amanhã, com o Benevento, em casa.Recorde-se que depois do afastamento dos bianconeri da Liga dos Campeões, às mãos do FC Porto, Cristiano Ronaldo foi muito criticado em Itália. Em Espanha começou a falar-se, inclusivamente, num possível regresso do português ao Real Madrid.O técnico falou também da situação de Paulo Dybala, que recupera de uma lesão num joelho. "Está a treinar, mas ainda sem bola. Esperamos que regresse depois dos compromissos das seleções e que seja uma grande 'contratação' para o que resta da época."