Andrea Pirlo e os rumores que falam da sua saída: «Não tenho tempo para ler jornais»

Andrea Pirlo não está preocupado com o seu futuro na Juventus. Nos últimos tempos tem sido noticiado que o técnico está a prazo nos bianconeri, falando-se do regresso de Allegri, mas o treinador minimiza os rumores.





"Estou estou bem, falei com os donos do clube, como sempre faço. Não foi a primeira vez. Falamos de tudo. Preocupo-me apenas no que diz respeito ao meu trabalho. Ouço rumores por parte de vocês [jornalistas], mas estou tranquilo e concentrado no que tenho de fazer.Não sou influenciado por rumores", garantiu Pirlo na antevisão da partida de amanhã, com a Udinese. "Estou tão concentrado no que tenho de fazer que não tenho tempo para ler jornais."O filho de Pirlo, de 17 anos, recebeu ameaças de morte apenas alguns dias antes de muitos clubes e personalidades do desporto terem anunciado um boicote às redes sociais. "Estou neste mundo há muitos anos e sei o que é ser figura pública. Não vejo nada de novo nestes insultos que vêm de gente que se esconde atrás dos teclados. Tenho pena pelo meu filho porque ele não tem nada a ver com isto e expliquei-lhe que apenas tem de ignorar. Trata-se de um problema social que tem de ser eliminado com calma, na esperança de que possamos mudar as coisas para melhor."O técnico mostra-se consciente da pressão a que está sujeita a equipa, com a obrigatoriedade de garantir um lugar na próxima edição da Liga dos Campeões. "A equipa sabe que este momento é complicado. Falámos sobre isso; há cinco jogos e 15 pontos por disputar. E ainda temos a Taça de Itália, com a Atalanta."