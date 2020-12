Andrea Pirlo: «Gosto das críticas, significa que chateei alguém»

Andrea Pirlo não tem tido vida fácil na Juventus, mas o antigo jogador italiano, que está a ter nos bianconeri a sua primeira experiência como treinador principal, não dá importância às críticas. O técnico ainda não conseguiu impor a Juve esta época na Serie A e o seu trabalho tem sido alvo de avaliações negativas.





"Gosto das críticas, significa que chateei alguém. Habituei-me a isso durante muitos anos", disse o treinador, em declarações à Sky Italia.A equipa defronta amanhã o Dínamo Kiev com a presença nos oitavos-de -final da Liga dos Campeões já assegurada, mas Pirlo não quer que a equipa levante o pé do acelerador. "Este jogo será importante para o nosso crescimento, temos de fazer um bom jogo e evoluir. Temos de conseguir a continuidade que nos tem faltado."O encontro será arbitrado por Stephanie Frappart, tornando-se no primeiro de sempre da Liga dos Campeões a ser ajuizado por uma mulher. "Não há diferença entre homens e mulheres. Vamos ser ter um bom árbitro no jogo e estamos felizes por ela", explicou Pirlo.