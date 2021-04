Andrea Pirlo na corda bamba: jogos com Torino e Nápoles serão decisivos

A 'Gazzetta dello Sport' escreve esta quinta-feira que a situação de Andrea Pirlo na Juventus é periclitante e que os próximos dos jogos dos bianconeri na Serie A, frente ao Torino e ao Nápoles, vão ser decisivos no que toca à continuidade do treinador.





A equipa visita o Torino sábado, no dérbi de Turim, e recebe o Nápoles na quarta-feira seguinte. Pirlo pode ser despedido ou pedir a demissão se os resultados nestes dois jogos forem negativos, explica o desportivo italiano.Já o 'Calciomercato.com' diz que o adjunto de Pirlo, Igor Tudor, pode ser nomeado treinador interino se o clube decidir prescindir dos serviços do antigo jogador antes do final da época.A Juventus, recorde-se, foi eliminada da Liga dos Campeões nos oitavos-de-final, pelo FC Porto, e no campeonato está a 10 pontos do Inter. A equipa vai, todavia, disputar a Taça de Itália, diante da Atalanta.