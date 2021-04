Andrea Pirlo quer 'vingar' derrota da primeira volta com a Fiorentina e fala em redenção

Andrea Pirlo garante que a equipa da Juventus está focada na qualificação para a Liga dos Campeões e que não pode, por isso, deixar escapar a vitória no jogo de amanhã com a Fiorentina, sob pena de perder o quarto lugar na Serie A.





"Estou convencido, pelo espírito que vejo em cada um dos jogadores, que temos um único objetivo em mente: qualificarmo-nos para a Liga dos Campeões", disse o treinador na conferência de imprensa.Na primeira volta do campeonato a Fiorentina ganhou por 3-0 em Turim. "Estamos diante de uma equipa que está a lutar para não descer. Sofremos a nossa primeira derrota da época frente à Fiorentina, em dezembro, tendo jogado a maior parte do encontro com 10. Naturalmente temos vontade de nos redimirmos", afiançou Pirlo.O técnico confirmou que Chiesa não vai jogar, por lesão. Dybala e Ronaldo podem jogar juntos na frente, mas Morata também é opção. "O Dybala está muito melhor, a acumular minutos nas pernas. Dá para ver que se mexe melhor e que está em crescendo", disse o técnico.Já sobre Ronaldo, Pirlo só tem elogios a fazer. "Esta é a minha primeira época com o Ronaldo e tenho um grande relacionamento com ele. Quer sempre jogar bem e fica zangado quando isso não acontece, mesmo nos treinos. Tenta sempre apoiar os companheiros de uma forma positiva."Já sobre a Superliga, Andrea Pirlo não se alongou muito. "Naturalmente houve muito falatório antes do jogo com o Parma e isso pode ter afetado um bocadinho os jogadores", sublinhou o técnico, referindo-se ao encontro de quarta-feira, que os bianconeri venceram, por 3-1.