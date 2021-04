Angelo Di Livio avisa: «Ronaldo não é imortal, por isso não se pode vender o Dybala»

Nos últimos tempos têm surgido rumores de que a relação entre Paulo Dybala e a Juventus não é das melhores - sobretudo depois de o argentino ter sido apanhado numa festa ilegal - e fala-se na possibilidade de o clube de Turim vender o passe do avançado. Mas Angelo Di Livio, antigo jogador dos bianconeri, discorda.





"A Juventus não pode vender um jogador como Dybala. Na minha opinião ele é o futuro da Juventus. O Cristiano Ronaldo não é imortal, embora ainda nos surpreenda. Mas vejo no Dybala o futuro do clube", explicou Di Livio, em declarações à 'Gazzetta dello Sport'.Recorde-se que Dybala e Cristiano Ronaldo têm contrato com a Juventus até 2022.