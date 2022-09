Antigos capitães da Juventus lamentam derrota bianconera: «O Benfica mostrou identidade e união»

Alessandro Del Piero, Giorgio Chiellini e Claudio Marchisio, todos antigos capitães da Juventus, lamentaram adiante do Benfica, ontem, na Liga dos campeões. Os bianconeri ainda não ganharam são os últimos classificados no Grupo H.Del Piero e Marchisio comentaram o jogo na televisão e Chiellini (que joga agora na MLS) partilhou nas redes sociais uma foto da equipa escrevendo "até ao fim"."Não é um momento fácil para a Juventus", reconheceu Del Piero. "Tem de haver uma análise interna para perceber os grandes e os pequenos problemas. Não nos podemos esquecer das lesões, vimos uma Juventus diferente sem alguns jogadores. A Juventus tem grandes problemas para criar oportunidades e em manter a intensidade, principalmente nas competições europeias."E prosseguiu: "O Benfica entrou lentamente, mantendo a sua identidade e união. Sabiam sempre o que fazer e a Juventus tem de fazer mais do que isto, mesmo com todos os problemas que tem."Já Marchisio considera que as dificuldades dos bianconeri são basicamente de ordem física e tática: "O Bonucci falou sobre cansaço físico e mental. Os jogadores pareciam confusos, com e sem bola. O Danilo e o McKennie estavam exaustos. Estamos no início da época e não vemos os outros tão cansados", constatou.