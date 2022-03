Balneário da Juventus a ferro e fogo: Allegri impõe novas regras, jogadores não gostam e gera-se discussão

A imprensa italiana revela esta manhã que a situação na Juventus é muito tensa por estes dias. O treinador Massimiliano Allegri foi confrontado Paulo Dybala e Juan Cuadrado a propósito do horário dos treinos e da concentração nos jogos em Turim, gerando-se uma acesa discussão depois no balneário.A 'Gazzetta dello Sport' escreve que Dybala e Cuadrado, capitão e vice-capitão na ausência de Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini, pediram ao técnico que mantivesse a antiga rotina de treinos.Quando a Juve joga em casa a equipa treina de manhã, os jogadores regressam a casa e voltam ao final da tarde, para a concentração. Só que Allegri agora quer que eles permaneçam no centro de treinos o dia todo, algo que os futebolistas não querem.Allegri não gostou de ser confrontado pelos jogadores e zangou-se com Dybala e Cuadrado, acusando-os de não entenderem o momento delicado por que passa a equipa.O técnico convocou todo o plantel e deu conta da sua frustração, o que acabou por gerar confrontos verbais, nomeadamente com Adrien Rabiot e Danilo, mas Allegri manteve-se inflexível.A Juventus foi eliminada da Champions pelo Villarreal e hoje recebe o Salernitana, na Serie A. No campeonato os bianconeri estão no quarto lugar, a 10 pontos do Milan, o líder da tabela classificativa.