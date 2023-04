Bancada da Juventus interditada após insultos a Lukaku

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Uma parte da tribuna sul do Estádio da Juventus foi interditada aos adeptos por um jogo, no seguimento dos insultos racistas para com o avançado belga Romelu Lukaku, informou esta quinta-feira a Serie A.

Lukaku, do Inter de Milão, foi alvo de insultos na terça-feira, no jogo da primeira mão das meias-finais da Taça de Itália, em que Juventus e os nerazzurri empataram 1-1, com o belga a igualar, de grande penalidade, já nos descontos.

A Serie A, organizadora também da Taça, adiantou em comunicado o encerramento do anel inferior da bancada sul do Estádio Allianz, em Turim, como consequência os insultos proferidos pela "maioria dos adeptos" desse setor.

O avançado acabou por receber ordem de expulsão, ao ver um segundo cartão amarelo depois de fazer a continência e de colocar o indicador nos lábios, em sinal de silenciamento aos adeptos por detrás da baliza.

"A história repete-se. Passei por isto em 2019... e novamente em 2023. Espero que a liga tome verdadeiramente medidas, este belo jogo deveria ser aproveitado por todos. Obrigado pelas vossas mensagens de apoio", escreveu, posteriormente, avançado.

Na quarta-feira, a Juventus disse também estar a trabalhar com as autoridades para identificar os adeptos que entoaram insultos racistas contra o belga.