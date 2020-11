Bendtner e a sua passagem pela Juventus: «Cheguei ao balneário e havia jogadores a fumar»

Nicklas Bendtner recordou, em declarações à BBC, a sua passagem pela Juventus, em 2012/13, adiantando ter ficado boquiaberto quando viu jogadores da equipa a fumar.





"Foi logo no meu primeiro dia, na casa de banho. Eu não conseguia encontrar alguns dos jogadores e isso era estranho. Depois descobri uns 10 ou 12 deles a beber café, a conversar descontraidamente e a fumar", recordou o dinamarquês. "Fiquei boquiaberto e fez-me pensar que ia gostar de estar ali."Jogadores como Buffon e Andrea Pirlo (atual treinador da Juventus) nunca esconderam que são fumadores. "O que se pode dizer a estes tipos? Se olharmos para a carreira deles e como são profissionais, para mim foi uma espécie de abrir de olhos. O profissionalismo que mostravam no campo e camaradagem que demonstravam fora dele fazia com que ninguém os criticasse."Quando Mario Balotelli levou esta forma descontraída do futebol italiano para a Premier League, a imprensa britânica ficou escandalizada. "É engraçado porque quando ele veio para Inglaterra toda a gente dizia que ele fumava no balneário. Tornou-se num grande tema para os jornais, um jogador a fumar. Em todos os clubes que eu joguei havia jogadores a fumar", explica Bendtner .