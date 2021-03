Bentancur testa positivo à Covid-19 e falha receção ao FC Porto

Rodrigo Bentancur testou positivo à Covid-19 e vai falhar a receção da Juventus ao FC Porto na 2.ª mão dos 'oitavos' da Champions, agendada para a próxima terça-feira.

A Juventus deu conta do estado do jogador, em comunicado, ao início da noite de hoje, esclarecendo que o médio uruguaio está assintomático e em isolamento.



Além do jogo com o FC Porto, Bentancur vai também desfalcar a equipa de Cristiano Ronaldo na receção à Lazio, marcada para sábado.