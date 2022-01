Bernardeschi e o problema que por pouco não lhe acabou com a carreira: «Não sabiam se era grave»

Federico Bernardeschi, jogador italiano da Juventus, contou numa entrevista ao canal DAZN que esteve muito perto de deixar o futebol aos 16 anos devido a um problema cardíaco."Disseram-me que por causa do coração não podia jogar mais. Estive em casa sem fazer nada durante meses e aí percebi o quanto amava o futebol. Prometi a mim mesmo fazer tudo o que fosse possível para me tornar jogador profissional", contou.Já em 2019 o futebolista, de 27 anos, tinha falado sobre o assunto. "Quando passei do Empoli para a Fiorentina, durante uns exames médicos viram que eu tinha o coração dilatado. Não sabiam se era grave e foram seis meses muito feios, mas tudo se resolveu graças a uma dieta específica e a um medicamento."O problema era que Bernardeschi tinha o ventrículo esquerdo com mais 8 milímetros, um problema conhecido como "coração de atleta".