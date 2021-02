Bonucci deve voltar ao onze da Juventus

O regresso de Leonardo Bonucci deverá ser a principal novidade na equipa apresentada por Andrea Pirlo no jogo frente ao FC Porto. O central, de 33 anos, falhou os encontros diante do Inter Milão e do Nápoles, mas já está recuperado da lesão e assim disponível para voltar ao onze.

Existem dúvidas é em torno de Paulo Dybala e Aaron Ramsey. Os dois fizeram treino condicionado, ontem de manhã, e ao que tudo indica vão seguir viagem com a equipa para o Porto, mas não é certo que possam jogar. Certas são as ausências do colombiano Juan Cuadrado, que se debate com uma lesão na coxa direita e vai estar parado mais de uma semana, e do brasileiro Arthur, também ele com problemas físicos.

No seu site, durante o dia de ontem, a Juventus recordou os anteriores duelos com o FC Porto, lembrando a final da Taça das Taças de 1984, bem como as duas deslocações à Invicta para a Liga dos Campeões, das quais resultaram um empate e uma vitória.