Bonucci lembra jogo de 2014 com Benfica: «Estivemos ansiosos e custou-nos caro»

Leonardo Bonucci deu voz à ambição do grupo de trabalho da Juventus. O experiente defesa-central, de 33 anos, apontou à vitória diante do FC Porto amanhã à noite, lembrando a importância da equipa se manter serena e sem querer marcar golos "a qualquer custo".





E Bonucci até lembrou a meia-final da Liga Europa de 2013/14, quando a Juventus foi eliminada em casa pelo Benfica com um empate sem golos, após ter perdido na primeira mão, na Luz, por 2-1. "Lembro-me de que no jogo da segunda volta estivemos demasiado ansiosos e isso custou-nos caro", apontou, em conferência de imprensa.Bonucci acredita que o FC Porto não irá a Turim defender o resultado, mas sim "lutar pela qualificação", pelo que será necessário que a Juventus "seja compacta" e não entre nesse tal "frenesim". O central regressou à competição no último sábado, somando 8 minutos diante da Lazio, após um mês parado devido a lesão."Vamos para o campo com o espírito que caracteriza a Juventus, de conquistar a vitória com grande humildade e muito respeito pelo Porto, mas sabendo que, como vimos em jogos recentes, com aplicação, sacrifício e luta pelo objetivo, podemos conseguir grandes resultados""Sim, eu estava no relvado e lembro-me de que no jogo da segunda volta estivemos demasiado ansiosos e isso custou-nos caro. Amanhã à noite, nós devemos ser cuidadosos e não nos deixar levar pela vontade de fazer golos a qualquer custo, porque um golo pode ser marcado até ao último minuto. É óbvio que nós queremos ganhar e marcar mais do que um golo, com a consciência de que o Porto não virá para defender o resultado da primeira mão, mas para jogar"."Depois desse jogo, nós estávamos todos conscientes de que não fizemos tudo o que tínhamos de fazer, porque cometemos erros que nos servem de lição. Precisamos de aprender em cada treino e em cada jogo que disputamos. Esta é uma equipa feita de grandes jogadores. Homens que sabem assumir as suas responsabilidades tanto nos bons como nos menos bons momentos. Queremos ir para o campo para levar a Juventus até onde ela merece"."Estou como um jogador está após paragem forçada de um mês. O treinador irá decidir quem irá ser titular, mas todos os que estão nesta equipa estão prontos quando são chamados e amanhã será assim. Da minha parte, e depois de um mês fora da competição, mal posso esperar por voltar ao relvado, mas como já disse isso depende das escolhas do treinador."Amanhã não poderemos perder nem um segundo do jogo. Quando jogas tanto, não é fácil ter uma abordagem contínua e constante, mas isso não deve ser uma desculpa. Nós, como equipa, temos de crescer porque não ter feito pré-temporada condicionou-nos. Amanhã à noite temos a tarefa de ir do aquecimento ao final do jogo.""O frenesim. Vai ser importante ser paciente e atento e não podemos cair na ansiedade. O Porto virá lutar pela qualificação e, por isso, teremos de ser compactos.""Ele está sempre ao comando destes jogos. Pelas entrevistas, nós percebemos que ele jogaria só os jogos da Liga dos Campeões, por isso percebemos o desejo que ele tem."