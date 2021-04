Briatore e Pirlo na Juventus: «É como acabar de tirar a carta e receber logo um Ferrari»

Nome emblemático da história da Fórmula 1, primeiro na Benetton e depois na Renault, Flavio Briatore é também um fã de futebol e da Juventus e é com uma visão crítica que analisa o estado da Vecchia Signora. E para Briatore não há dúvidas: o responsável é Andrea Pirlo e quem o colocou ao leme da equipa, naquele que era o seu primeiro trabalho enquanto técnico principal. Para o antigo chefe de F1 é como acabar de tirar a carta e, à saída da escola, estar logo um Ferrari à espera para ser o primeiro carro. A análise curiosa foi feita no programa 'Politics in the Ball', onde também apontou a solução.





"Tínhamos uma equipa que não jogava bem, mas que ganhava. Agora mudaram tudo. Esta aposta no Pirlo é como acabar de tirar a carta de condução e oferecerem-te um Ferrari para que seja o teu primeiro carro. O Pirlo era uma referência em campo, não no banco. Perdemos contra equipas inferiores desde o início da Liga. Temos jogadores importantes, mas não temos uma zona intermediária boa e isso é consequência das decisões erradas do treinador. Com o Allegri poderíamos ter continuado a ganhar. Mudou-se tudo e este foi o resultado", declarou o antigo diretor da Benetton, que aposta claramente no regresso de Allegri ao comando da equipa: "Sabe lidar com campeões. O Pirlo é um grande jogador, mas uma coisa é ser o piloto e outra é ser o diretor da equipa".Briatore falou ainda de Cristiano Ronaldo e, ao contrário das várias análises que ultimamente se fazem em Itália, vê como algo positivo a presença do português. "Foi um investimento importante e foi bom para a Liga. É sempre o melhor marcador ou o segundo... Marcou golos, mas tem de ter uam equipa que jogue para ele. Neste momento a Juventus não tem essa equipa. Se o manteria na equipa? O tempo passa por todos, mas também temos outros jogadores com alguma idade. Ficava com ele para jogar a avançado, porque já demonstrou que sabe fazer golos, mas o treinador deve colocá-lo nas condições certas", frisou.