Buffon arrisca um jogo de suspensão por blasfémia

A Federação Italiana de Futebol (FIGC) abriu uma investigação a Gianluigi Buffon, da Juventus, por alegado uso de uma expressão conotada como blasfémia durante a visita da equipa de Turim ao reduto do Parma, no último sábado.





As palavras do experiente guardião terão sido percetíveis em áudio, durante o jogo, embora a Comissão Disciplinar da Serie A não tenha agido de imediato porque as câmaras não captaram o momento. A investigação da FIGC pretende apurar se foi mesmo Buffon a proferir os 'insultos' e, caso se confirme, o guarda-redes será castigado com um jogo de castigo.