Buffon está farto de ser segundo e procura clube para encerrar carreira a jogar

A imprensa italiana avança esta segunda-feira que Gianluigi Buffon quer deixar a Juventus no final da época e encontrar um clube onde possa ser titular, seja em Itália ou noutro país qualquer, para poder encerrar a carreira a jogar. O guarda-redes, de 43 anos, esteve em apenas 10 jogos pela Juventus esta época - cinco na Serie A, quatro na Taça de Itália e um na Champions - e está cansado de estar na sombra de Szczesny.





O histórico guarda-redes italiano regressou há duas épocas a Turim, mas quer terminar a sua grandiosa carreira em campo. A situação ideal, avançam a 'Gazzetta dello Sport' e o 'Tuttosport', seria trabalhar num clube ao lado de um jovem, alternando com ele a titularidade na baliza.O incómodo do guarda-redes já começou a ser notado pelo companheiros na Juventus, isto embora a sua relação com todos, incluindo o treinador, Andrea Pirlo, de quem é amigo, continua a ser muito boa.Buffon não fala sobre o tema e provavelmente só tomará uma decisão definitiva depois da final da Taça de Itália, a 23 de maio, diante da Atalanta, onde deverá ser titular.Recorde-se que o guarda-redes - que esteve 19 épocas na Juventus - chegou a ser conotado com o FC Porto.