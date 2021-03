Buffon vai cumprir um jogo de suspensão por blasfémia

Gianluigi Buffon, guarda-redes da Juventus, foi punido com um jogo de suspensão por ter proferido uma "blasfémia" num jogo com o Parma, a 19 de dezembro do ano passado.





O veterano guarda-redes, de 43 anos, já tinha sido sancionado pelo Tribunal Federal Nacional da Federação Italiana de Futebol com uma multa de 5 mil euros, mas um recurso fez aumentar a 'pena', pelo que terá de cumprir também com um jogo de suspensão.Recorde-se que a blasfémia foi dirigida a Manolo Portanova, médio ofensivo de 20 anos que na altura estava Juventus, tendo sido depois transferido para o Génova.O guarda-redes vai assim falhar o dérbi de sábado, com o Torino.