Casa de Dybala assaltada: ladrões entraram em ação durante a viagem da Juventus à Rússia

O jornal 'Tuttosport' noticia esta sexta-feira que a casa de Paulo Dybala foi assaltada durante a viagem da Juventus à Rússia, onde a equipa bianconera defrontou o Zenit, quarta-feira, na Liga dos Campeões (1-0).





Segundo o jornal, os ladrões forçaram uma janela no piso térreo e entraram na mansão, virando-a do avesso. Levaram relógios, jóias e outros bens.Um segurança que passava pelo local deu conta de movimentos suspeitos no interior da casa e deu o alarme.O avançado argentino da Juventus ainda não comentou o assunto.