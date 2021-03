Chiellini e a atual temporada da Juventus: «A culpa não é de Pirlo»

Giorgio Chiellini assume que a Juventus não está a realizar a temporada que deveria, mas diz que a culpa dos maus resultados não é de Andrea Pirlo, mas sim do clube "no geral".





"A equipa não está a ir como devia esta temporada, mas a culpa não é de Pirlo e sim da Juventus no geral. Mas agora quero falar sobre a Seleção Nacional, aquilo que Nedved e Paratici disseram penso ter satisfeito as vossas curiosidades", atirou o experiente central italiano, na conferência de imprensa hoje em Parma, de antevisão ao encontro desta quinta-feira, frente à Irlanda do Norte.