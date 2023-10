«Contrata-se um jogador, pensa-se que é a namorada certa, leva-se para casa mas não cozinha, não passa a ferro...»

"Prendere un calciatore? Come scegliere la fidanzata giusta"

Giuntoli e i pericoli degli affari di mercato pic.twitter.com/38VV0TFd0n — GOAL Italia (@GoalItalia) October 15, 2023

Cristiano Giuntoli, diretor-desportivo da Juventus, foi um dos convidados do 'Festival dello Sport', organizado pelo jornal 'Gazzetta dello Sport'. O dirigente italiano, quando questionado sobre os erros na contratação de jogadores, deu uma resposta que está a causar polémica nas redes sociais."Cometemos muitos erros, tentamos fazê-lo o menos possível, mas há muitos. Contrata-se um jogador e pensa-se que é a namorada certa. Vamos jantar com ela, mas, com o tempo, quando a levamos para casa, percebemos que não é: não cozinha, não lava, não passa a ferro…", começou por afirmar Cristiano Giuntoli, que recebeu um enorme aplauso da sala.E continuou: "São jovens e há muitas variáveis. Por vezes, um bom futebolista pode não ser adequado para aquela dimensão. Temos de estar muito atentos e compreender todos os parâmetros que são necessários para analisar um jogador. É muito difícil, mas faz parte do nosso papel".