CR7 é o melhor em janeiro

Cristiano Ronaldo teve um arranque imparável em 2020 na Serie A ao apontar sete golos em quatro encontros pela Juventus e viu ontem o seus desempenhos serem reconhecidos. O internacional português, de 34 anos, foi eleito o melhor jogador do mês de janeiro no campeonato, sendo que irá receber o prémio já amanhã, antes do início da partida entre Juventus e Fiorentina. Esta acaba por ser a primeira vez que CR7 é galardoado com o prémio esta época e sucede a Milinkovic-Savic (Lazio).

Fonseca pede mais eficácia

A Serie A conta hoje com a visita da Roma ao Sassuolo e Paulo Fonseca assumiu o que tem faltado aos giallorossi: "Criamos muitas chances, mas tenho de ser honesto: temos jogadores pouco experientes e isso nota-se na eficácia. Há que melhorar!"