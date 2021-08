Cristiano Ronaldo abandona treino da Juventus lesionado

O jornal italiano 'Tuttosport' avança que Cristiano Ronaldo saiu esta manhã do treino da Juventus lesionado.





O internacional português terá sofrido um problema num braço após um choque com Alex Sandro durante a sessão, pelo que será reavaliado nas próximas horas.A Juventus regressou hoje aos treinos, perante cerca de uma centena de adeptos, depois de um dia de folga. A equipa, que no fim de semana empatou com a Udinese, recebe o Empoli sábado, na segunda jornada da Serie A.