Cristiano Ronaldo 'avisa' nova geração: «Só os melhores se mantêm em alta época após época»

Habituado a bater recordes e a colecionar títulos, Cristiano Ronaldo já se vê entre os 'deuses' do futebol. E mostra-se também rendido à nova geração de futebolistas.





"Espero ser lembrado como um dos grandes jogadores, alguém que trabalhou muito, que deu o seu melhor e que fará parte da história", vincou o avançado da Juventus, na qualidade de novo embaixador da LiveScore."Alguns são capazes de fazer uma ou duas grandes temporadas, mas só os melhores se mantêm época após época. Não é fácil, é preciso muito trabalho e compromisso", sublinhou.Depois, Ronaldo foi convidado a falar sobre Mbappé e Haaland. "É difícil dizer quem será o melhor, mas é emocionante ver esta nova geração de jogadores."Ambos os jovens registam esta temporada números melhores do que Cristiano Ronaldo. O português, de 36 anos, soma 36 golos, ao passo que o francês do PSG, de 22, totaliza 40 e o holandês do Borussia Dortmund, de 20 anos, tem 39 golos.Conseguirão manter estes números até aos 36 anos, como o português tem feito? Ronaldo já avisou que é preciso muito trabalho...