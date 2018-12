Cristiano Ronaldo bate recorde de Rui Barros

Golo 'relâmpago' de Cristiano Ronaldo à Sampdoria Golo 'relâmpago' de Cristiano Ronaldo à Sampdoria

Cristiano bisa no jogo com a Sampdoria com este golo

Cristiano Ronaldo continua a bater recordes a cada dia que passa. Com os dois golos apontados este sábado à Sampdoria, o avançado da Juventus passou a ser o melhor português de sempre a marcar golos numa só época no Calcio.Já são 14 os golos marcados na sua primeira temporada em Itália. Ronaldo ultrapassou Rui Barros, que em 1988/89 tinha marcado 12 numa mesma época, enquanto Sérgio Conceição, atual treinador do FC Porto, tinha apontado 13 nas seis temporadas que passou na Série A.Na lista de goleadores portugueses no Calcio, Cristiano aproveitou ainda para igualar Nuno Gomes e Fernando Couto, os dois com 14 golos marcados cada, e ficar a apenas dois de Bruno Fernandes, segundo melhor goleador português na história do Calcio.O registo do jogador do Sporting será, muito provavelmente ultrapassado ainda esta temporada.O recorde continua a ser de Rui Costa, com 42 golos, entre 1994 e 2006, tendo representado a Fiorentina e AC Milan.