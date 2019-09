Cristiano Ronaldo cada vez mais perto da recuperação

Cristiano Ronaldo tem altas possibilidades de jogar, no próximo sábado, dia 27, frente ao Spal. Segundo o diário italiano 'Corriere dello Sport', o avançado da Juventus deverá integrar entre esta quarta e quinta-feira os treinos dos bianconeri tendo em vista a preparação para o encontro com o Spal, na próxima jornada.





O capitão da Seleção Nacional encontra-se com uma fadiga muscular no adutor, lesão que o deixou de parte das escolhas de Maurizio Sarri para o encontro com o Brescia, na última jornada da Serie A, encontro em que a 'Vecchia Signora' saiu com um triunfo, por 2-1.Contudo, o emblema de Turim tornou oficial, esta quarta-feira, as lesões de Danilo e ainda de Mattia De Sciglio. Tanto o lateral brasileiro, ex-FC Porto, como o defesa italiano encontram-se com alguma fadiga muscular e só deverão voltar a estar disponíveis depois da pausa para as seleções.