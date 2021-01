Cristiano Ronaldo destaca bom arranque de ano

Após a vitória perante a Udinese, Cristiano Ronaldo destacou o facto de a Juve ter entrado com o pé direito no novo ano. “Grandes, rapazes! Começámos 2021 da melhor maneira!”, frisou nas redes sociais. Apesar do triunfo, o técnico Andrea Pirlo considerou que a sua equipa não se mostrou ao melhor nível. “Não vimos a melhor Juventus. Começámos de uma forma tímida e não fiquei contente”, explicou o italiano, de 41 anos, que irá enfrentar o Milan na próxima jornada.