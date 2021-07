«Cristiano Ronaldo fica?»: adepto da Juventus questiona Nedved e não fica sem resposta

Cristiano Ronaldo foi um dos ausentes no arranque da pré-temporada da Juventus na manhã desta quarta-feira, marcada pelos habituais testes médicos e físicos. Mas o internacional português, que ainda se encontra de férias após a participação no Euro'2020, não foi esquecido por algumas dezenas de adeptos bianconeri presentes no centro de treinos.





Com o regresso de Maximiliano Allegri ao comando técnico da equipa, a expectativa dos fãs para a nova época está em alta, mas em Turim o que parece preocupar mais os adeptos é saber se Cristiano Ronaldo vai ou não continuar no clube. Nesse sentido, um dos adeptos presentes em Continassa conseguiu falar com Pavel Nedved, vice-presidente da Juventus, e depois de pedir e receber um autógrafo fez ao antigo internacional checo a pergunta que 'meio mundo' pretende ver respondida: "Cristiano Ronaldo fica?"E Nedved desfez a curiosidade ao adepto com uma resposta curta mas... afirmativa: "Ele vem, vem."