Cristiano Ronaldo não gostou de sair e Pirlo justifica: «Às vezes tem de recuperar o fôlego»

Cristiano Ronaldo não reagiu bem à decisão de Andrea Pirlo em substituí-lo no encontro desta noite diante do Inter Milão, mas o técnico da Juventus optou por não atribuir grande importância à reação do avançado português.





Pirlo substituiu Cristiano Ronaldo, português não gostou e reagiu assim



Pirlo substituiu Cristiano Ronaldo, português não gostou e reagiu assim

"Entendo que o Ronaldo não fique satisfeito por ter sido substituído, mas era o melhor descansá-lo tendo em vista o próximo jogo da Serie A, mesmo que tenham sido uns minutos. Esta noite, com o que fez, não poderia ter respondido melhor aos seus críticos. É fundamental para a equipa, mas às vezes também tem de recuperar o fôlego. Está sempre no topo e hoje demonstrou-o de novo. O que lhe disse? Quando saiu disse-lhe que o tinha tirado porque há um jogo importante no sábado e ele tem de estar no topo, como neste jogo", revelou.