Cristiano Ronaldo nomeado para Jogador do Século XXI

Cristiano Ronaldo, Messi, Salah e Ronaldinho estão no grupo de finalistas para disputarem o prémio de melhor jogador do século XXI, atribuído pelos 'Dubai Globe Soccer Award'. Após mais de 8 milhões de votos registados dos adeptos do futebol, o avançado português está ainda nomeado para o Jogador do Ano em 2020, ao lado de Messi e do bávaro Lewandowski.





José Mourinho está igualmente nomeado para o galardão de Treinador do Século, ao lado de Pep Guardiola, sir Alex Ferguson e Zinedine Zidane.Nas restantes categorias, o Clube do Ano está a ser disputado por Liverpool, Real Madrid e Bayern Munique, ao passo que o galardão destinado a premiar o melhor treinador em 2020 pode ser entregue a Jurgen Klopp, Gian Piero Gasperini (Atalanta) e Hans-Dieter Flick, do gigante alemão.Os nomeados para o Clube do Século XXI são Barcelona, Real Madrid, Bayern Munique e os egípcios do Al Ahly.Por último, o troféu para o melhor Empresário do Século, no qual Jorge Mendes parte como favorito com a concorrência de Mino Raiola e Giovanni Branchini.Os resultados finais serão conhecidos a 27 de dezembro, no luxuoso Armani Hotel, no Dubai.