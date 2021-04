Cristiano Ronaldo vai à luta

Baixa no confronto com a Atalanta, que atirou a Juventus para o 4º lugar da Serie A, Cristiano Ronaldo já deverá ser opção para Pirlo na receção ao Parma. O avançado parece recuperado dos problemas musculares que motivaram a sua ausência e treinou-se ontem junto do restante grupo que não foi utilizado no domingo. No final, publicou uma foto ao lado de Demiral, Ramsey e Frabotta, que depressa se tornou viral nas redes sociais. “Trabalho feito” e “continuamos a lutar” foram as frases escolhidas por CR7 para legendar a imagem no balneário da Juventus. A verdade é que a equipa continua a ressentir-se quando o craque português não joga: três empates e uma derrota no campeonato. “Não é por acaso que marcou 25 golos esta época. Acabas por sentir falta daquele instinto matador na área”, assumiu o técnico Andrea Pirlo, após a derrota com a Atalanta. A 32ª jornada arranca hoje, com o Verona a receber a Fiorentina. Miguel Veloso é baixa nos locais, por lesão.