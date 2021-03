Cuadrado elogia Cristiano Ronaldo: «Um exemplo pela vontade que coloca em cada jogo, em cada treino»

Juan Cuadrado marcou esta quarta-feira presença numa palestra em Turim, no Liceo Scientifico e delle Scienze Applicate Sant’Anna, sobre os impactos da pandemia de Covid-19 no desporto, mas também falou da atualidade da própria Juventus e sobre como é jogar ao lado de Cristiano Ronaldo. E aí, o colombiano não poupa nos elogios.





"É um dos melhores do Mundo. É um profissional com o qual só podes aprender. É um exemplo pela vontade que coloca em cada jogo, em cada treino. Não acreditava que ele podia vir para a Juventus. Agora estou feliz por tê-lo cá. Até então usava a camisola 7, mas cedi-a sem qualquer problema. O que importa é jogar. É melhor dar do que receber", declarou o colombiano.Cuadrado falou ainda da eliminação na Champions diante do FC Porto: "É futebol, as pessoas acham que é fácil, mas nunca é. Quando não atinges o teu sonho não é por seres frace. Tens de trabalhar até o conseguir. Vamos continuar a fazê-lo e espero que a nossa hora chegue. Estou confiante que sendo uma grande equipa vamos conseguir ter sucesso".